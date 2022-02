Per gli utenti TIM Party, il programma fedeltà che TIM mette a disposizione dei suoi clienti, c’è la possibilità di partecipare ad un nuovo concorso a premi con la possibilità di vincere uno smartphone. Il concorso di TIM Party dura fino al prossimo 23 febbraio e consente di vincere un Vivo V21 5G, smartphone di riferimento della gamma Vivo. Partecipare al concorso di TIM Party è semplice e gratuito. Vediamo i dettagli:

Come funziona il nuovo concorso di TIM Party

Ogni giorno, fino al prossimo 23 febbraio, gli utenti iscritti a TIM Party potranno partecipare al concorso che metterà in palio uno smartphone Vivo V21 5G. In totale, quindi, ci sono 10 smartphone a disposizione degli utenti che, di giorno in giorno, potranno provare ad aggiudicarsi il premio. Partecipare è davvero semplice.

Basta effettuare il login a TIM Party e cliccare sull’apposito banner dedicato nella pagina ufficiale dell’iniziativa. A questo punto, è sufficiente scegliere “Partecipa” e accettare, dopo averne preso visione, l’informativa sulla privacy ed il regolamento del concorso. Il premio verrà assegnato tramite un sistema elettronico casuale con una modalità “instant win” che consentirà all’utente di scoprire subito se ha vinto il premio giornaliero in palio.

Per i vincitori ci sarà un breve messaggio di conferma e la necessità di compilare un apposito form con tutti i dati richiesti per poter riscuotere il premio. TIM garantisce che il premio sarà consegnato entro 180 giorni dalla data di assegnazione. Da notare che ogni cliente TIM iscritto a TIM Party può partecipare da una a cinque volte al giorno al concorso.

I clienti TIM attivi da meno di 12 mesi hanno a disposizione un unico tentativo giornaliero mentre i clienti TIM da 1 a 5 anni potranno contare su due tentativi. Per i clienti TIM da almeno 5 anni, invece, i tentativi salgono a tre. Ci sono, invece, cinque tentativi giornalieri per i clienti TIM fisso + mobile, i clienti mobile in abbonamento e per chi ha attivato alcune offerte selezionate.

Il Vivo V21 5G in pillole

Il Vivo V21 5G è un ottimo smartphone di fascia media. Il prezzo di listino è di 449,90 euro mentre lo street price è compreso tra 300 e 400 euro, in base alle offerte del momento. Si tratta, quindi, di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista ed in grado di offrire ottime prestazioni generali e qualche chicca hardware di sicuro interesse.

Lo smartphone può contare sul SoC MediaTek Dimensity 800U che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre che da una batteria da 4.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida da 33 W). C’è la connettività 5G, come sottolineato anche dal nome del modello, ed il display è un’unità Super AMOLED da 6.44 pollici con risoluzione Full HD.

Molto interessante è il comparto fotografico con una tripla camera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore macro da 2 Megapixel. La camera anteriore è da 44 Megapixel. Lo smartphone ha Android 11 con Android 12 in arrivo nel primo trimestre dell’anno in corso.