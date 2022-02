Il team di Google rilascia con costanza nuove funzionalità per i vari servizi della suite Workspace e ciò a partire da Gmail, Google Drive e Google Documenti e nelle scorse ore è arrivata un’altra novità.

Ad annunciarla sono stati gli stessi sviluppatori con un post sul blog ufficiale, attraverso il quale viene reso noto che è stato dato il via al rilascio della funzionalità dei suggerimenti di ricerca per Google Drive, ossia una soluzione che è in fase beta da novembre 2021.

Migliora il sistema di ricerca di Google Drive con una novità

A quanto pare tale sistema, che consente agli utenti di trovare più rapidamente i file pertinenti ed elimina la necessità di eseguire ricerche multiple o ordinare risultati irrilevanti, è stato ritenuto dagli sviluppatori sufficientemente maturo per essere messo a disposizione di tutti.

In pratica, così come avviene già su Gmail, dopo avere eseguito una ricerca su Google Drive gli utenti visualizzano nuovi pulsanti e menu a discesa (chiamati dal colosso di Mountain View “chip“) che consentono di filtrare rapidamente gli elementi per la posizione (per esempio una cartella specifica o un file condiviso), il tipo di file (come ad esempio un documento Google, un PDF o un’immagine), gli autori del documento, la data dell’ultima modifica e altri criteri.

Inoltre gli utenti visualizzeranno suggerimenti per l’ortografia insieme ai chip di ricerca e potranno cancellare i chip di ricerca da soli o insieme alla query.

Questa nuova funzione è in fase di rilascio ma il team di sviluppatori del colosso di Mountain View precisa che potrebbe essere necessario attendere anche fino a 15 giorni prima che raggiunga effettivamente tutti gli utenti Google Drive per i quali è prevista (ossia tutti gli utenti Google Workspace, G Suite Basic e Business).

Potete scaricare l’app Google Drive per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: