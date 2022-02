Nei giorni scorsi WhatsApp Beta ha introdotto una nuova interfaccia per l’elenco dei contatti che include le persone e i gruppi contattati di frequente, oltre alle chat recenti.

Dopo l’aggiornamento wabetainfo ha raccolto un feedback degli utenti sulla nuova lista di contatti ed è emerso che la maggior parte delle persone non ha gradito la novità, reclamando l’elenco dei contatti in ordine alfabetico e il numero dei loro contatti totali.

WhatsApp beta 2.22.5.9 ripristina l’elenco dei contatti

Probabilmente dopo aver ricevuto feedback negativi, il team di WhatsApp ora sta ripristinando la vecchia interfaccia dei contatti tramite l’aggiornamento alla versione beta 2.22.5.9.

Da oggi è quindi possibile utilizzare di nuovo il vecchio elenco di contatti, tuttavia potrebbe essere necessario del tempo prima che la funzionalità ripristinata venga rilasciata per tutti gli utenti. Per il momento può essere utile aggiornare l’app WhatsApp beta all’ultima versione.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app WhatsApp

Per provare la versione 2.22.5.9 dell’app WhatsApp Beta per Android è sufficiente iscriversi al canale di beta qui. In alternativa è possibile installare manualmente il relativo file APK che potete scaricare da APK Mirror. Una nuova funzionalità per il profilo utente è invece in arrivo per WhatsApp Business.

