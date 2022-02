La gamma di smartphone Redmi si espande con il debutto ufficiale avvenuto in queste ore del nuovo Redmi 10 2022. Lo smartphone, destinato al mercato globale, è una riedizione del Redmi 10 presentato nell’agosto dello scorso anno. Di fatto, ci troviamo di fronte ad una riedizione dello smartphone dello scorso anno che potrebbe nascondere qualche differenza sotto la scocca. La scheda tecnica, come vedremo, è praticamente identica a quella del Redmi 10 “2021” con SoC firmato MediaTek e caratteristiche da buon smartphone economico. Vediamo, quindi, le specifiche tecniche complete del nuovo smartphone Redmi.

Redmi 10 2022: le specifiche complete

Il nuovo Redmi 10 2022 presenta una scheda tecnica interessante considerando il suo futuro posizionamento nella fascia medio-bassa del mercato. Il device presenta un display da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Il pannello si caratterizza per un refresh rate di 90 Hz e per una protezione garantita dal vetro Gorilla Glass 3. Il display ha un foro, posizionato centralmente nella parte alta, per la fotocamera anteriore.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Helio G88, già visto sul Redmi 10 lo scorso anno. Non c’è il supporto 5G ma solo 4G. Il chipset è supportato da 4 GB di memoria RAM LPDDR4x e da 128 GB di eMMC. Al momento, non sono previste ulteriori combinazioni di RAM e storage per il nuovo smartphone di Redmi. Da segnalare la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W e alla ricarica inversa da 9 W. In confezione è incluso però un caricatore da 22.5 W.

Il comparto fotografico presenta un sensore principale da 50 Megapixel che viene affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel, con field view da 120 gradi, e da due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. C’è anche una fotocamera anteriore, come sottolineato in precedenza integrata nel foro del display, da 8 Megapixel.

A completare la dotazione tecnica troviamo il chip NFC, una porta USB-C, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac ed un jack da 3.5 mm. Da segnalare anche la presenza di un sensore per le impronte digitali posizionato lateralmente. Lato software troviamo Android 11 con MIUI 12.5. In futuro, lo smartphone potrebbe ricevere Android 12 e nuove versioni della MIUI ma, per il momento, non sono state rilasciate informazioni precise in merito alle possibili tempistiche di aggiornamento.

Il nuovo Redmi 10 2022 presenta dimensioni pari a 161.95 x 75.53 x 8.92 mm con un peso di 181 grammi.

Prezzo e data di uscita

Il nuovo Redmi 10 2022 è appena stato annunciato ma i dettagli precisi in merito alla sua commercializzazione ed al (probabile) arrivo in Europa sono ancora tutti da confermare. Lo smartphone, nell’unica variante 4/128 GB per ora ufficializzata, si prepara ad arrivare nei negozi nel corso delle prossime settimane. Redmi ha presentato il suo nuovo smartphone per il mercato globale.

Per aggiornamenti legati all’arrivo in Europa sarà necessario attendere i prossimi giorni. Stesso discorso per quanto riguarda il prezzo che dovrebbe essere in linea con quello del suo predecessore, proposto in Italia a 229 euro (nella variante 4/128 GB). Sono confermate, invece, tre colorazioni per la scocca: Carbon Gray, Pebble White e Sea Blue. Nei prossimi giorni scopriremo tutti i dettagli sul nuovo progetto.