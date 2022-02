Xiaomi oramai da tempo non nasconde di avere progetti più che ambiziosi nel settore degli smartphone, mirando a divenire l’azienda leader del mercato mobile e nelle scorse ore il suo CEO e fondatore, Lei Jun, ha ribadito che il produttore cinese ha intenzione di dare battaglia alla concorrenza, a partire da Apple.

In particolare, Lei Jun ha precisato che Xiaomi ha come obiettivo quello di sfidare apertamente Apple in termini di prodotti ed esperienza e diventare il più grande produttore di fascia alta nel mercato cinese nei prossimi tre anni, ribadendo che l’obiettivo strategico dell’azienda è quello di divenire il più grande fornitore di smartphone al mondo nel medesimo periodo.

Xiaomi sfida Apple in Cina

Nel descrivere la competizione nel mercato di fascia alta degli smartphone, Lei Jun ha usato l’espressione “una guerra di vita e di morte”, che Xiaomi deve affrontare e superare per continuare a crescere.

Inoltre, il CEO del colosso cinese ha aggiunto che l’azienda proseguirà la propria campagna di investimenti in ricerca e sviluppo nei prossimi cinque anni, ritenendola fondamentale per riuscire a raggiungere le sue ambizioni e la cifra stanziata si aggira intorno ai 100 miliardi di yuan (pari a quasi 14 miliardi di euro).

Ricordiamo che al momento i primi tre posti della classifica dei produttori di smartphone sono occupati da Samsung, Apple e Xiaomi ma, a quanto pare, allo stato attuale Lei Jun è maggiormente interessato a contrastare il colosso di Cupertino e ciò soprattutto per la grande popolarità che quest’ultimo può vantare in Cina, un mercato la cui conquista è di fondamentale importanza per Xiaomi per riuscire a coronare i propri sogni di gloria a livello globale.

Stando agli analisti, Xiaomi ha sofferto molto il problema della difficoltà di reperimento di componenti (che ha colpito in generale tutto il settore della tecnologia) e per riuscire a contrastare Apple in Cina dovrà rafforzare ancora di più la propria presenza nel Paese asiatico (ove può già vantare oltre 10.000 negozi fisici).

In sostanza, si preannuncia un 2022 molto “caldo” in Cina. Staremo a vedere.

