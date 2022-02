Oggi Xiaomi ha annunciato l’imminente apertura di un nuovo punto vendita in provincia di Bologna che andrà ad aggiungersi agli altri 33 negozi fisici già attivi in Italia.

Il nuovo Xiaomi Store aprirà le saracinesche all’interno del Centro Commerciale Shopville Grand Reno, in località Casalecchio di Reno in provincia di Bologna.

Un nuovo Xiaomi Store apre i battenti in provincia di Bologna

Con una superficie di circa 150 metri quadri e uno staff composto da 6 addetti, il nuovo punto vendita Xiaomi verrà inaugurato venerdì 18 febbraio 2022 alle ore 10:30.

Xiaomi precisa che l’evento di inaugurazione si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative Anti Covid 19. È possibile registrarsi all’evento compilando il form nella pagina dedicata.

Durante l’inaugurazione avrà luogo il fantastico evento dedicato ai Mi Fan, durante il quale verranno mostrate tutte le caratteristiche della nuova serie Redmi Note 11 con tanti gadget in regalo dedicati alla gamma, oltre a offerte esclusive e altre sorprese.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, commenta la nuova apertura con grande entusiasmo ribadendo la determinazione dell’azienda nel continuare a espandersi sul territorio italiano anche nel 2022, supportando i partner e avvicinandosi ulteriormente a chi sceglie i prodotti Xiaomi e a chi ancora non li conosce, con l’obiettivo di rendere il marchio sempre più riconosciuto e riconoscibile in Italia.

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica del mese