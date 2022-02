HONOR deve ancora rivelare ufficialmente quali prodotti annuncerà al Mobile World Congress del 28 febbraio, ma secondo le voci di corridoio l’azienda presenterà la serie HONOR Magic4.

Come spesso accade prima dell’evento ufficiale, sono emerse presunte schede tecniche di questa imminente gamma di smartphone premium.

L’informatore @RODENT950 ha condiviso tre immagini su Twitter contenenti le specifiche principali dei prossimi HONOR Magic4, HONOR Magic4 Pro e HONOR Magic4 Pro+.

Trapela la presunta scheda tecnica della serie HONOR Magic4

Secondo la traduzione di quanto scritto nelle immagini tutti e tre gli smartphone adotteranno un design con struttura in metallo, tuttavia il modello Pro+ presenterà un retro in ceramica, mentre le versioni standard e Pro offriranno un retro in vetro o pelle.

Tutti i dispositivi della gamma eseguiranno Magic UI 6.0 basata su Android 12 e saranno alimentati da una batteria da 4.800 mAh. I modelli standard e Pro saranno limitati a 66 W di ricarica rapida cablata, mentre il modello Pro+ raggiungerà un massimo di 100 W, inoltre i due modelli Pro avranno anche il supporto per la ricarica wireless rapida da 50 W.

Il trio arriverà con RAM LPDDR5, memoria UFS 3.1 e NFC 2.0 come standard. La variante base avrà un unico motore a vibrazione lineare sull’asse x, mentre le altre due versioni ne avranno due, inoltre i modelli Pro e standard saranno dotati di normali altoparlanti stereo doppi, mentre la variante Pro+ includerà altoparlanti simmetrici doppi stereo.

Sebbene tutti dispongano di un sensore di impronte digitali sullo schermo, HONOR Magic4 Pro+ adotterà una soluzione a ultrasuoni anziché ottica come i modelli più economici.

HONOR Magic4 sarà trainato dal chipset MediaTek Dimensity 9000 e munito di un foglio di grafene esagonale per controllare le escursioni termiche, mentre HONOR Magic4 Pro e HONOR Magic4 Pro+ saranno spinti dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 opportunamente rinfrescato da un foglio di grafene esagonale e da un sistema di raffreddamento a liquido VC ultrasottile.

Tutti gli esemplari sfoggiano un display OLED di BOE con una disposizione dei pixel simile a un diamante, ma differiranno per dimensioni e caratteristiche, pur condividendo alcuni aspetti come la frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la profondità del colore a 10 bit, 1,07 miliardi di colori, la certificazione HDR10+ e il supporto della gamma di colori DCI-P3.

Il modello standard sfoggerà un pannello da 6,55 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 pixel, una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz, micro curvature su due lati e un unico foro centrato, mentre i pannelli delle versioni Pro e Pro+ avranno una frequenza di campionamento del tocco di 360 Hz, micro curvature su quattro lati e fori di perforazione doppi centrati.

Il display della versione Pro misurerà 6,67 pollici con una risoluzione di 2772 x 1344 pixel, mentre la variante Pro+ offrirà un pannello da 6,78 pollici con una risoluzione di 3200 x 1440 pixel.

Sul fronte delle fotocamere il trio arriverà con un sensore principale da 50 MP e un’unità ultra-wide da 50 MP con supporto macro. La variante base avrà un teleobiettivo da 16 MP con supporto per lo zoom digitale fino a 10x e una fotocamera frontale da 16 MP.

I due modelli Pro sfoggiano invece una fotocamera telescopica da 50 MP dotata di OIS con supporto per lo zoom digitale 100x, una fotocamera monocromatica da 50 MP, un sistema di messa a fuoco laser 8×8 dToF e una doppia fotocamera selfie 13 MP + 3D con rilevamento della profondità .

In ambito robustezza HONOR Magic4 Pro+ sarà certificato IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, mentre il modello Pro si fermerà a un grado di protezione IP53. La variante standard non avrà alcun tipo di classificazione IP.

HONOR Magic4 sarà disponibile nelle opzioni di colore nero, argento e bianco per la finitura in vetro e nelle varianti blu e rossa per la finitura in pelle. HONOR Magic4 Pro sarà disponibile nelle opzioni di colore nero e bianco per la finitura in vetro nelle varianti blu e rossa per la finitura in pelle. Infine, HONOR Magic4 Pro+ sarà disponibile nelle opzioni di colore nero e bianco nell’unica finitura in ceramica.

Sebbene le specifiche elencate nelle immagini appaiano verosimili, l’informatore raccomanda comunque di prenderle con le pinze.

