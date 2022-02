Siete alla disperata ricerca di un regalo insolito per il vostro fidanzato/a? Anche se negozi e store online sono pieni di gadget più o meno romantici, può essere difficile trovare qualcosa di particolare ma allo stesso tempo utile. Se la vostra dolce metà ha appena assemblato un nuovo computer, magari per lavoro o perché è un appassionato di gaming, o se siete single e volete comunque farvi un regalo per gratificarvi, l’occasione perfetta arriva da GoDeal24.

Un San Valentino diverso

La Rete è piena di siti che propongono chiavi software a prezzi più o meno convenienti, ma quanti di questi sono affidabili? E se poi la chiave si rivela piratata e viene bloccata dopo qualche giorno, facendovi perdere dati personali e lavoro? Con GoDeal 24 non correte nessun rischio, le chiavi che acquistate sono permanenti e sono disponibili ai migliori prezzi sul mercato.

E potete completare l’acquisto anche all’ultimo minuto, vi basta scegliere il prodotto, utilizzare uno dei codici sconto preparati dallo store per la festa di San Valentino, completare il pagamento utilizzando uno dei metodi indicati e attendere qualche minuto per ricevere la mail contenente i codici acquistati. Vi basterà stamparli, infiocchettarli per bene e regalarli al vostro amore, o utilizzarli subito per attivare il vostro software.

Niente file in negozio, niente lunghe attese per scatole, DVD e altro materiale ormai inutile, niente intermediari e soprattutto la certezza di avere una chiave originale e immediatamente utilizzabile, per avere la certezza di avere software originale e sempre aggiornato. Spesso infatti l’aspetto degli aggiornamenti viene trascurato, ma le numerose minacce a cui siamo sottoposti in Rete impongono di avere sempre i più recenti aggiornamenti di sicurezza installati.

Un altro aspetto da non sottovalutare, come potete constatare con i vostri occhi spulciando l’elenco qui sotto, è che i prezzi sono decisamente competitivi, molto inferiori a quelli che trovereste negli store fisici. Vi basterà scaricare i file di installazione dal sito del produttore, avviare la procedura di installazione e inserire la chiave al momento opportuno. E per San Valentino ci sono anche gli sconti, per massimizzare il risparmio e avere ancora in tasca un gruzzoletto per una bella cenetta romantica.

Affrettatevi però, perché la promozione non è illimitata e anche le chiavi a disposizione rischiano di terminare. Vi lasciamo con una lista di prodotti in promozione e i rispettivi codici sconto, da applicare al momento di effettuare il pagamento. Ricordate infine che per qualsiasi problema, o per chiedere informazioni prima dell’acquisto, potete contattare il servizio clienti che risponde 24 ore al giorno a questo indirizzo email.

Nessun codice sconto richiesto

Sconto del 62% con il codice EGD62

Sconto del 50% con il codice EGD50

