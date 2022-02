La schermata iniziale è uno dei principali punti di forza di Google TV, caratterizzata da un design incentrato sui contenuti che vengono consigliati e che consentono all’utente di trovare tutto ciò di cui ha bisogno in un unico posto.

Pare che il team di sviluppatori di Google TV abbia in programma di migliorare l’esperienza della piattaforma con una nuova funzione “Modalità con restrizioni” e una watchlist per il profilo dedicato ai bambini, almeno ciò è quanto emerge da alcune righe di codice che lo staff di 9to5Google ha scovato nella versione 1.0.4233 di Google TV.

In arrivo tre novità per gli utenti di Google TV

La prima delle possibili novità in arrivo individuate è chiamata “Restricted Mode” e dovrebbe essere una nuova forma di filtro dei contenuti sulla schermata iniziale per il profilo standard per adulti.

Quando tale particolare modalità è attivata, il sistema dovrebbe bloccare la riproduzione automatica su qualsiasi programma con argomenti per adulti ma si dovrebbe applichare solo ai contenuti gratuiti (ciò dovrebbe includere i trailer e i film o i programmi supportati da pubblicità).

Stando a quanto si apprende, gli utenti dovranno usare il PIN per sbloccare questa impostazione.

La seconda novità è “Watchlist for kids“, ossia una funzionalità che dovrebbe consentire la creazione di elenchi di contenuti da guardare all’interno di un profilo per bambini.

Ricordiamo che la Watchlist è una funzionalità fondamentale di Google TV, in quanto consente di salvare i contenuti sia dai consigli che da altri dispositivi. Le stringhe individuate da 9to5Google indicano chiaramente “Aggiungi alla watchlist” con riferimento diretto al profilo bambini ma al momento non è chiaro dove ciò apparirà nella schermata iniziale.

C’è anche una terza novità in arrivo, ossia “Google TV Channels“, nome dietro al quale potrebbero nascondersi nuovi contenuti gratuiti in streaming da aggiungersi all’integrazione con Pluto TV.

Al momento non vi sono informazioni su quando tali novità potrebbero essere messe a disposizione di tutti gli utenti.