Il 9 febbraio, data della presentazione ufficiale della nuova serie Samsung Galaxy S22, si avvicina e con esso le voci sui prossimi dispositivi si fanno sempre più insistenti. Giusto qualche giorno fa vi abbiamo mostrato tutta una serie di immagini sui prossimi prodotti del brand coreano, oggi vi mostriamo una carrellata di nuove immagini trapelate, provenienti dal sito di Samsung Italia con alcune conferme sulle specifiche tecniche.

Samsung Galaxy S22

Galaxy S22 è il minore dei tre fratelli, dalle immagini presenti in galleria potete notare le dimensioni del telefono di 70,6 x 146 x 7,6 mm e la conferma di un display AMOLED dinamico FHD+ da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Sul retro del dispositivo possiamo notare il comparto fotografico composto da un sensore principale da 50 MP, sensore ultra grandangolare da 12 MP e teleobbiettivo da 10 MP. Un’immagine a sé stante è dedicata al processore Exynos 2200 in cui si fa notare il processo produttivo a 4 nm. Nella confezione di vendita non sarà presente il caricatore, ma solo telefono, cavo USB-C e spillo per il carrellino della SIM. Supporterà la ricarica a 25 W che dovrebbe consentirgli di ricaricarsi dallo 0% al 100% in 70 minuti.

Samsung Galaxy S22+

Per quanto riguarda Galaxy S22+ possiamo notare le dimensioni, leggermente più generose del base di gamma, di 75,8 x 157,4 x 7,6 mm. Avrà un display AMOLED dinamico da 6,6 pollici e risoluzione FHD+ con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il supporto alla ricarica qui aumenta a 45 W che, secondo il produttore, gli consentiranno di ricaricarsi completamente in 60 minuti. Per quanto riguarda il comparto fotografico è identico a quello di Galaxy S22, così come identico è il contenuto della confezione.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Concludiamo con il fratello maggiore della famiglia, Galaxy S22 Ultra avrà dimensioni maggiori rispetto agli altri due dispositivi della serie con misure di 77,9 x 163,3 x 8,9 mm. Sarà dotato di un display AMOLED dinamico da 6,8 pollici con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Conferme anche per quanto riguarda il processore, sempre l’Exynos 2200, visto che lo Snapdragon 8 Gen 1 dovrebbe essere riservato ai mercati di Cina e Canada. Per quel che riguarda le fotocamere qui abbiamo un sensore principale da 108 Mp, un grandangolare da 12 MP e due sensori teleobbiettivi da 10 MP ciascuno ma con diversa apertura focale (uno con f 2.4, l’altro f 4.9). Anche qui, come per Galaxy S22+, la ricarica sarà da 45W con il medesimo tempo di ricarica stimato di 60 minuti da 0% al 100%. La dotazione presente in confezione è analoga a quella del resto della famiglia, salvo per la presenza della S Pen di cui questo modello è dotato.