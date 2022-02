Il team di sviluppatori di Facebook è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare social network ma, tra le numerose novità che vengono implementate nel corso dei mesi, di tanto in tanto può anche capitare che qualche funzione venga invece rimossa e ciò è quanto sta per accadere con i video profilo.

Ricordiamo, infatti, che ad oggi gli utenti hanno la possibilità di impostare un video di pochi secondi al posto della classica immagine del profilo: tale funzione, disponibile ormai da diversi anni, probabilmente non ha riscosso il successo sperato dal team di Facebook, almeno ciò è quanto sembra suggerire la decisione del colosso dei social network di rimuoverla del tutto.

Facebook ha deciso di eliminare i video profilo

Stando a quanto reso noto da Matt Navarra con un messaggio su Twitter, a partire da lunedì 7 febbraio 2022 non sarà più possibile impostare un video come proprio profilo su Facebook.

Gli utenti sono pertanto invitati a sostituire il proprio video profilo con un’immagine entro tale data, altrimenti a partire da quel giorno il colosso dei social network provvederà a sostituire automaticamente il video con la sua immagine di copertina, che diventerà così la foto profilo.

Al momento il team di Facebook non ha svelato quali sono le ragioni che hanno portato alla decisione di rimuovere tale funzionalità ma è probabile che tra di esse vi sia anche (e soprattutto) una sua adozione al di sotto delle aspettative.

Se siete tra gli utenti che hanno scelto di usare un video al posto della classica immagine per il vostro profilo su Facebook, sappiate che vi è rimasta soltanto una settimana per “godervelo”: da lunedì prossimo, infatti, dovrete tornare ad accontentarvi di una classica immagine.

Potete scaricare l’app di Facebook per i dispositivi Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: