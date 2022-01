Gli smartphone pieghevoli, a causa del loro particolare form factor, offrono agli utenti ulteriori possibilità di personalizzazione rispetto ai telefoni “tradizionali” e un esempio è rappresentato dalla riproduzione di un suono nel momento in cui il device viene aperto o chiuso.

Dalla community che ruota attorno ad Android arriva un’applicazione chiamata Scrunch che ha come obiettivo proprio quello di consentire ai possessori di uno smartphone della serie Samsung Galaxy Z Fold di scegliere un’animazione sonora da fare riprodurre al device nel momento in cui viene aperto o chiuso.

Con Scrunch arriva una nuova opzione per Samsung Galaxy Z Fold

L’applicazione è al momento alla versione 0.2 ed è stata testata su Samsung Galaxy Z Fold3 ma a dire del suo sviluppatore dovrebbe essere in grado di funzionare anche sugli altri modelli di questa serie del colosso coreano.

Scrunch, disponibile su F-Droid, viene descritta come capace di fare riprodurre brevi suoni sul telefono ogni volta che viene aperto o chiuso, con la possibilità di impostare il livello del volume e il supporto alla modalità silenziosa e a Non Disturbare. Per sfruttare tutte le funzionalità dell’app è necessario concedere manualmente l’autorizzazione READ_LOGS tramite ADB (adb shell pm grant com.denytheflowerpot.scrunch android.permission.READ_LOGS).

Oltre che sui modelli della serie Samsung Galaxy Z Fold, l’app Scrunch funziona su Samsung Galaxy Z Flip3, così come viene mostrato dal seguente video:

This is silly (🔊 on) pic.twitter.com/5rJrs4jtbZ — Joe Fedewa (@tallshmo) January 20, 2022

Probabilmente anche altri smartphone pieghevoli sono supportati dall’app e il suo sviluppatore con la versione 0.2 ha iniziato a lavorare per includere pure Microsoft Surface Duo.

Se avete uno smartphone pieghevole e la possibilità di sfruttare Scrunch per personalizzarlo quando viene aperto o chiuso è un’idea che vi stuzzica, potete scaricare tale applicazione andando su F Droid (qui trovate la pagina dedicata) o su GitHub, ove troverete anche tutta la relativa documentazione.