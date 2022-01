Gli alimentatori per smartphone sono uno di quegli accessori sempre utili, considerata la mole di dispositivi tecnologici che ci circondano. Ancor più utili di recente dopo che Apple, Samsung e alcuni altri brand hanno iniziato a non inserire il caricabatterie nelle confezioni. Diventa quindi interessante il coupon sconto disponibile su Amazon sull’alimentatore da parete doppio, con USB Type-C e Type-A, che di fatto lo porta alla metà del prezzo, quasi regalato.

Doppio caricabatterie Rampow alla metà del prezzo

Il prodotto in sé è molto semplice: si tratta di un alimentatore con due porte USB 3.0, una di tipo Type-C ed una di tipo Type-A. Misura 58 mm di larghezza, e 95 mm di lunghezz ed eroga una potenza massima di 36W e di conseguenza è adatto per ricaricare due dispositivi contemporaneamente senza sovraccaricare o surriscaldare le batterie. È dunque compatibile con la maggior parte degli smartphone e smartwatch in circolazione, dato che in media l’assorbimento da parte di questi prodotti non supera i 20-30 Watt.

Il doppio caricabatterie Rampow è un prodotto recente, è su Amazon da fine dicembre, e ha un prezzo di listino di 14,99 Euro. Grazie al coupon sconto YYK9W9M4 (attivabile anche in alternativa cliccando in pagina su Applica), otterrete uno sconto del 50% portandovelo a casa a soli 7,49 Euro. Inoltre, è appena tornato disponibile dopo un periodo di sold out.

Aggiornamento ore 09.15: il prodotto è disponibile a momenti alterni, a volte segnato come non disponibile, altre come disponibile. Il suggerimento è di provare più volte durante la giornata, altrimenti è disponibile a 11,99 Euro invece di 14,99 Euro a questa pagina su Amazon.

