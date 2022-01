Il 2021 si è ormai concluso da qualche settimana e, pertanto, è possibile fare i bilanci anche dell’ultimo trimestre dello scorso anno e così Canalys ha appena pubblicato il report relativo alle spedizioni di smartphone.

Ebbene, Apple è tornata a guidare la classifica dei produttori di smartphone dopo tre trimestri, prendendo così il posto di Samsung, che per gli ultimi tre mesi del 2021 deve accontentarsi della seconda posizione, tenendo a distanza le inseguitrici.

La classifica dei produttori di smartphone del Q4 2021

La classifica di Canalys relativa ai produttori di smartphone nell’ultimo trimestre del 2021 vede al primo posto Apple con il 22% di market share (-1% rispetto al medesimo periodo del 2020), seguita da Samsung con il 20% (+3% su base annua), Xiaomi con il 12% (come nel 2020), OPPO con il 9% (-1% su base annua) e Vivo con l’8% (-1% su base annua).

A dire di Sanyam Chaurasia, analista di Canalys, la grande crescita di Apple è stata determinata dal notevole successo riscosso da iPhone 13. Il colosso di Cupertino ha fatto registrare risultati senza precedenti in Cina (ciò anche grazie a una politica di prezzi aggressiva) e la sua catena di approvvigionamento pare stia iniziando a riprendersi, anche se l’azienda è stata comunque costretta a ridurre la produzione nel quarto trimestre a causa della carenza di componenti chiave (non riuscendo a produrre abbastanza melafonini per soddisfare la domanda).

E così, se nei mercati principali Apple ha mantenuto tempi di consegna adeguati, in alcuni Paesi i suoi clienti hanno dovuto aspettare anche tanto prima di poter acquistare gli ultimi iPhone.

A subire di più i problemi relativi alla carenza di componenti sono stati i produttori di smartphone di fascia bassa e pare che le aziende stiano adeguando le specifiche dei propri device in base alle componenti disponibili e ciò anche perché il settore avrà bisogno ancora di parecchi mesi prima di tornare alla “normalità” (ossia una situazione simile a quella precedente all’attuale crisi).

Non ci resta che darvi appuntamento al report relativo al primo trimestre del 2022 per scoprire se Samsung, grazie anche al lancio della serie Samsung Galaxy S22, riuscirà a tornare al primo posto della classifica.

