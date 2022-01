Negli anni OnePlus è divenuta un’azienda molto popolare anche per la capacità di imporsi come brand capace di offrire smartphone dalle prestazioni elevate a prezzi competitivi anche se di recente il listino ufficiale dei suoi telefoni è andato via via salendo.

Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, nei prossimi mesi OnePlus potrebbe provare a tornare alle proprie origini, lanciando una nuova serie di smartphone che ha nel grande rapporto qualità/prezzo uno dei principali punti di forza.

OnePlus punta a gaming e prestazioni

A dire del popolare leaker Digital Chat Station, infatti, OnePlus sarebbe al lavoro su una nuova serie di telefoni incentrata sulle prestazioni e sui giochi, ciò grazie ad un processore di punta e a uno schermo di grande qualità.

Per quanto riguarda il processore, il produttore cinese potrebbe non puntare sulla CPU del momento, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ripiegando su un SoC MediaTek Dimensity 9000 o su un chip di Qualcomm come Snapdragon 888, Snapdragon 870, risparmiando così sul prezzo finale del device.

Per il display, invece, OnePlus potrebbe decidere di affidarsi ad un pannello piatto, rinunciando ai bordi curvati che tanto vanno di moda in questo periodo, soprattutto sui modelli premium.

Ma per mantenere i costi bassi il produttore cinese e gli utenti potrebbero dover essere disposti ad accettare anche qualche altra rinuncia e tra le componenti che potrebbero subire delle “restrizioni” vi sono il comparto fotografico, la batteria (che potrebbe avere una velocità di ricarica bassa o non supportare la ricarica wireless) e la scocca (che potrebbe non essere capace di resistere ad acqua e polvere).

Per quanto riguarda la fascia di prezzo, infine, la nuova serie di smartphone di OnePlus potrebbe essere lanciata in Cina tra i 2.000 e i 3.000 yuan, pari al cambio a 270 – 410 euro.

Resta da capire se tali device arriveranno anche in Europa e, in caso affermativo, quale potrebbe essere il loro prezzo (probabilmente più elevato rispetto a quello praticato in Cina).

Leggi anche: i migliori smartphone di OnePlus del mese