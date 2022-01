Il Customer Service Samsung introduce un nuovo servizio di assistenza per facilitare la comunicazione con persone con disabilità uditive: l’assistenza offre infatti il supporto completo nella lingua dei segni italiana (LIS). Ecco come funziona e come accedervi.

Samsung offre il supporto completo nella lingua dei segni italiana

Il Customer Care di Samsung Italia lancia un servizio di assistenza per promuovere l’inclusione e l’accessibilità in tutte le sue aree di business. I clienti potranno da ora in poi mettersi in contatto con un interprete LIS in una video consulenza, durante la quale potranno ottenere assistenza e soddisfare le proprie esigenze. Per arrivare a questo Samsung ha lavorato con l’ENS (Ente Nazionale Sordi), che da più di 20 anni si propone come supporto per includere le persone sorde nella vita sociale.

Come accedere al nuovo servizio di assistenza Samsung? Basta inviare una e-mail all’indirizzo sei.contactus@samsung.com (con oggetto “Richiesta supporto lingua dei segni” e nel testo la data scelta e il dispositivo) per prenotare la video consulenza, che può avvenire tramite smartphone, tablet o PC con webcam. In questo modo il cliente può entrare in contatto con un interprete della lingua dei segni e un esperto Samsung, che sarà in grado di supportarlo nella sua richiesta.

Il servizio con LIS è disponibile il martedì e il venerdì dalle 12:00 alle 13:00: per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dedicato seguendo il link qui sotto:

Supporto Samsung nella lingua dei segni

