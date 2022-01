Il team di AnTuTu ha deciso di fare un bilancio per quanto riguarda le preferenze degli utenti Android nell’ultimo trimestre del 2021 sulla base di quanto emerge dal database di questo popolare test benchmark.

Prima di proseguire è doveroso evidenziare che queste preferenze si basano esclusivamente sugli smartphone utilizzati dagli utenti sulla piattaforma di AnTuTu e, pertanto, non corrispondono a quelle globali del mercato Android.

Le preferenze degli utenti nel Q4 2021 secondo AnTuTu

E così scopriamo che negli ultimi tre mesi del 2021 la diagonale più diffusa per il display è stata quella di 6,7 pollici (31,6%), seguita a grande distanza da 6,6 pollici (15%) e da 6,5 pollici (14,3%). In termini di risoluzione degli schermi, invece, il primo posto della classifica spetta allo standard 1.080 x 2.400 pixel (52,8%), seguito a grande distanza da 1.080 x 2.340 pixel (14,2%).

Per quanto riguarda il refresh rate, nell’ultimo trimestre ha fatto un notevole balzo in avanti il 60 Hz (85,3%) e ciò in quanto si sono andati diffondendo sempre più i pannelli con tecnologia LTPO, grazie alla quale è possibile gestire la frequenza di aggiornamento a seconda delle necessità, arrivando fino a 120 Hz (con un notevole risparmio di energia).

Passando ai processori, a dominare il trimestre è stata Qualcomm (63,4%), seguita da MediaTek (16,4%), Samsung (8,8%) e Huawei HiSilicon (6,1%). Come architettura, invece, gli utenti preferiscono la soluzione che si basa su otto core (98,3%) mentre alle CPU quad-core rimane solo un irrilevante 1.4% di share.

Più combattuta è la classifica che riguarda il quantitativo di RAM, che vede al primo posto il taglio da 8 GB con il 36,7%, seguito da 6 GB con il 31% e da 4 GB con il 16,5%. Diverso è il discorso per la classifica relativa alla memoria di archiviazione, nella quale a dominare è il taglio da 128 GB con il 50,8%, seguito a grande distanza da 256 GB (25,2%) e da 64 GB (17,5%).

Infine, il report di AnTuTu si sofferma anche sulle versioni di Android, mettendo in luce che quello della frammentazione rimane un problema dell’OS di Google, anche se forse un po’ meno accentuato rispetto agli anni scorsi. A dominare è Android 11 con il 73,5%, seguito da Android 10 con il 15,8%. L’ultima versione dell’OS, Android 12, è già in terza posizione con il 4,6% e ciò anche se è stata rilasciata alla fine di ottobre.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al report di aprile relativo al primo trimestre del 2022.

