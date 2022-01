Instagram continua a lavorare a nuove possibili evoluzioni per la sua applicazione. Tra le novità in fase di test in questa prima parte del 2022 c’è anche un nuovo sistema di swipe per le Storie. Una delle possibili modifiche all’app, infatti, prevede il passaggio ad uno swipe verticale, seguendo quanto già avviene con TikTok e con i Reels. La conferma che i test sono incorso arriva da un breve video apparso online in queste ore.

Modifica in arrivo per le Storie di Instagram?

L’introduzione di un sistema di swipe verticale per le Storie è stata anticipata nel febbraio dello scorso anno da Instagram che confermò di essere al lavoro su questa possibile modifica all’applicazione. A distanza di quasi 12 mesi, Instagram ha iniziato a testare con maggiore frequenza questa nuova modalità per consultare le storie tramite l’app. Il nuovo sistema potrebbe, progressivamente, essere messo a disposizione di tutti gli utenti del social, sostituendo quello tradizionale attualmente in uso.

Il video diffuso da Matt Navarra in queste ore conferma che attualmente, per ora solo in Turchia e per una cerchia limitata di utenti, Instagram sta testando una nuova modalità di fruizione delle Storie. Con il nuovo sistema in fase di test, il passaggio dalle Storie di un utente a quelle di un utente successivo richiede uno swipe verticale mentre con un tap sul bordo sinistro o sul bordo destro dello schermo sarà possibile passare da una storia all’altra dello stesso utente.

🚨 Instagram is testing a vertical swipe stories feed in Turkey h/t @yousufortaccom pic.twitter.com/KdJa9CTnTl — Matt Navarra (@MattNavarra) January 12, 2022

In attesa di maggiori dettagli ufficiali, è oramai chiaro che Instagram ha intenzione di rinnovare alcune delle funzionalità della sa app e, in particolare, concentrare lo sviluppo sulle Storie, sempre più punto di riferimento per gli utenti. Dallo scorso mese di dicembre, ad esempio, il social ha iniziato a testare un incremento della durata delle Storie, estendendo la durata da un massimo di 15 secondi a ben 60 secondi.

Contestualmente, Instagram sta lavorando anche a nuove funzioni dedicate al feed ed alla personalizzazione del proprio profilo. Per quanto riguarda il feed, gli utenti potrebbero avere la possibilità di scegliere, tra varie opzioni, l’ordine di visualizzazione dei post (passando da un ordine cronologico ad un altro tipo di ordine, ad esempio dando preferenza agli account preferiti). Sono in arrivo anche novità legate al profilo con la possibilità di personalizzare la “griglia” dei propri post, scegliendo l’ordine di visualizzazione e, probabilmente, avendo la possibilità di metterne in evidenzia alcuni.