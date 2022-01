Euronics lancia il nuovo volantino Superasaldi con tante offerte sulla tecnologia valide nei punti vendita aderenti (tra i quali quelli del gruppo Nova) e in certi casi anche online. Tra queste non potevano mancare le proposte sugli smartphone Android, valide fino al 2 febbraio 2022 salvo esaurimento scorte.

Le offerte Euronics del volantino Superasaldi: ecco gli sconti Android

Il volantino Superasaldi di Euronics offre sconti fino al 60% e include tantissimi prodotti tech, come PC, notebook, smart TV, videogiochi ed elettrodomestici; naturalmente sono disponibili numerosi smartphone Android in promozione, ed è proprio qui che stiamo per concentrare la nostra attenzione.

Le offerte seguenti sono valide fino al 2 febbraio 2022 nei punti vendita aderenti del gruppo Nova e in alcuni casi anche online (con date non specificate). Ecco gli smartphone Android in sconto:

Queste erano solo alcune delle offerte del volantino Superasaldi di Euronics. Per sfogliare quello completo potete seguire questo link, mentre all’indirizzo qui sotto potete consultare tutti gli sconti attualmente disponibili online. Vi ricordiamo che fino al 19 gennaio 2022 sono ancora valide le offerte del volantino “Anno nuovo nuovi sconti“.

Tutte le offerte Euronics online

Potrebbe interessarti: migliori smartphone Android