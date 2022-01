Avete animali in casa e non sapete come fare per tenere puliti pavimenti e tappeti dal pelo perso? Volete entrare nel mondo degli aspirapolvere robot ma senza dover impegnare cifre esagerate per i modelli di punta? Nessun problema, con l’offerta che vi segnaliamo oggi spenderete una cifra abbordabile per portarvi a casa un modello intelligente e funzionale.

yeedi k650 al minimo storico

Parliamo di yeedi k650, aspirapolvere robot che abbiamo recensito qualche tempo fa, e che grazie a un doppio sconto torna al minimo storico. Si tratta di un robot con una buona potenza di aspirazione visto che raggiunge i 2.000 Pa, sufficienti per raccogliere peli di animali, capelli e più in generale lo sporco domestico.

Anche se può funzionare senza alcuna connessione alla rete, yeedi k650 dà il meglio di sé una volta che viene collegato al WiFi di casa, così da poter essere controllato sia tramite la companion app da installare sul proprio smartphone, sia tramite gli assistenti vocali Google Assistant e Amazon Alexa.

Il robot è dotato di un sistema di navigazione intelligente che gli permette di raggiungere ogni angolo della casa e, grazie all’altezza di soli 8 centimetri, infilarsi anche sotto a mobili e divani. La batteria integrata e ricaricabile garantisce circa due ore di autonomia, più che sufficienti per abitazioni di media grandezza.

Tramite app potete selezionare diversi livelli di potenza di aspirazione ma anche la quantità di acqua da utilizzare. Si, perché yeedi k650 è dotato di un serbatoio da 400 ml per l’acqua pulita, utilizzata per bagnare il panno in microfibra e migliorare la pulizia dei pavimenti, raccogliendo anche le particelle più piccole di sporco.

Potete acquistare yeedi k650 a soli 139,99 euro invece si 199,99 euro su Amazon utilizzando il link sottostante e applicando il coupon da 30 euro presente nella pagina.

Acquista yeedi k650 su Amazon

Informazione Pubblicitaria