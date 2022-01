Expert lancia oggi il nuovo volantino Expert Days, valido nei negozi DGgroup aderenti fino al 16 gennaio 2022. L’iniziativa offre sconti a partire dal 15% sugli smartphone e del 25% su TV, grandi e piccoli elettrodomestici (e non solo). Scopriamo insieme le offerte più interessanti che riguardano il mondo Android.

Le offerte degli Orange Days Expert sugli smartphone Android (12-16 gennaio 2022)

Il nuovo volantino Expert mette a disposizione tanti sconti sulla tecnologia, tra i quali spiccano quelli riguardanti i dispositivi Android. Con una spesa di almeno 200 euro (fino a un massimo di 5000) è anche possibile approfittare del pagamento rateale a tasso zero (TAN e TAEG 0%): per informazioni è possibile rivolgersi direttamente al punto vendita.

Tornando alle offerte, nei negozi Expert possiamo trovare molti sconti sugli smartphone e sui tablet Android, tra i quali:

Come indicato nello stesso volantino, gli sconti a partire dal 15% sul reparto telefonia continuano nei punti vendita, toccando ulteriori modelli. Stesso sconto per quanto concerne tablet Android e Chromebook. Per approfittarne è possibile recarsi nel negozio Expert aderente più vicino, mentre per sfogliare il volantino completo basta dare uno sguardo alla galleria qui sopra.

