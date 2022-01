Continuano a crescere in termini di popolarità le due piattaforme Android TV e Google TV e i nuovi dati diffusi dal colosso di Mountain View confermano che sempre più persone si stanno avvicinando a queste soluzioni.

Ad oggi, infatti, Android TV e Google TV insieme possono contare su oltre 110 milioni di utenti attivi su base mensile, un dato che non ci dice esattamente quante siano le persone che effettivamente usano tali piattaforme ma che, ad ogni modo, fa segnare un notevole progresso.

Android TV e Google TV continuano a crescere

Basta fare un confronto con i dati diffusi dal colosso di Mountain View a maggio, quando gli utenti attivi su base mensile erano 80 milioni, per rendersi conto che la base di utenza si è comunque ampliata e ciò grazie anche ai tanti nuovi dispositivi lanciati negli ultimi mesi (una parte proviene da Chromecast con Google TV e dalle smart TV di TCL basate Android TV, capaci di raggiungere quota 10 milioni di unità vendute nel corso del 2021).

Ma il team di Google ci tiene a precisare che questo importante risultato è stato raggiunto anche grazie alle tante aziende partner che hanno deciso di accordare fiducia alle sue piattaforme e che ora hanno superato quota 250 a livello globale.

Tra di esse vi sono anche oltre 170 aziende che operano nel settore delle Pay TV (erano 140 nel 2019), area in cui il colosso di Mountain View è molto popolare ormai da alcuni anni.

Google è anche stata in grado di convincere sette dei 10 principali produttori di smart TV a puntare sulle sue piattaforme e i brand a cui facciamo riferimento non hanno bisogno di presentazioni, includendo aziende del calibro di Sony, TCL e Hisense (tutte con nuovi modelli di Google TV lanciati in occasione del CES 2022 di Las Vegas).

In sostanza, Google non ha alcuna intenzione di trascurare Android TV e Google TV, da cui nei prossimi mesi potremo attenderci importanti novità.