Se il vostro fidato tablet non è più scattante come un tempo e vi state guardando attorno alla ricerca di una offerta per acquistarne uno nuovo, l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 è in offerta su Unieuro al prezzo di 229,90 euro anziché 279,90 euro, con un codice sconto.

Samsung Galaxy Tab A8 in offerta su Unieuro

Il tablet del colosso sudcoreano presenta un design curato e minimale, con un pannello frontale da 10,5 pollici con risoluzione di 1200 x 1920 pixel e un telaio robusto e resistente. Il processore Unisoc T618 è affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD, mentre la batteria da 7040 mAh garantisce tante ore di utilizzo lontano dalla presa di corrente. Lo spessore di appena 7 mm e un peso ben bilanciato lo rendono ideale per l’utilizzo casalingo, magari per guardare video o per le video chiamate, ma anche per chi ha necessità di un dispositivo da utilizzare fuori casa o in ufficio.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere le altre offerte selezionate dalla nostra redazione. Per avere lo sconto di 50 euro sul sito di Unieuro è sufficiente cliccare sul link qua sotto e inserire il codice 50TABA8 in fase d’acquisto.

Acquista Samsung Galaxy Tab A8 in offerta