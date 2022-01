Torniamo ad occuparci di HONOR Magic V, l’atteso primo smartphone pieghevole di questo produttore che, a quanto pare, non vuole trascurare tale tipo di dispositivi su cui stanno puntando le principali aziende della concorrenza.

Nelle scorse ore il team di HONOR ha annunciato la data di presentazione ufficiale di HONOR Magic V: lo smartphone sarà presentato lunedì 10 gennaio 2022 in Cina, alle ore 12,30 italiane, nel corso di un evento online.

Cosa sappiamo di HONOR Magic V

Il produttore cinese ha anche pubblicato la seguente immagine, grazie alla quale possiamo farci un’idea del design su cui potrà contare il suo primo smartphone pieghevole:

E così scopriamo che HONOR Magic V sulla parte posteriore presenterà una tripla fotocamera posizionata in un modulo nell’angolo in alto a sinistra mentre nel display il produttore ha deciso di includere un foro nella parte in alto al centro per fare spazio alla fotocamera frontale.

Lo smartphone vanterà inoltre un design pieghevole verso l’interno, simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold3 mentre la parte posteriore sembra presentare una finitura particolare.

Molto probabilmente HONOR Magic V sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ma purtroppo allo stato attuale non vi sono conferme in tal senso né vi sono dettagli su quelle che potrebbero essere le altre caratteristiche del device.

Quasi certamente lo smartphone inizialmente sarà commercializzato in esclusiva in Cina e non vi sono garanzie che possa arrivare in un secondo momento anche in Europa.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere qualche giorno per la presentazione ufficiale. Sarà interessante scoprire se HONOR lancerà il suo primo smartphone pieghevole anche nel Vecchio Continente e, in tale ipotesi, a quale prezzo, trattandosi di uno degli aspetti più importanti per un suo eventuale successo, soprattutto se si tiene conto di quanto agguerrita sia la concorrenza.

Leggi anche: i migliori smartphone di HONOR del mese