Microsoft ha testato la possibilità di eseguire app Android su Windows 11 per alcune settimane, ma gli sviluppatori dell’app WSATools hanno già iniziato a progettare attorno a questa funzionalità.

L’app sviluppata per l’installazione di app Android su Windows 11 presto consentirà di eseguire il backup di tutte le proprie app Android, inclusi i dati utente ad esse associati, e di ripristinarle facilmente qualora si rendesse necessario.

WSATools eseguirà il backup e il ripristino completo delle app Android su Windows 11

Ufficialmente Microsoft supporta l’installazione di alcune app su Amazon Appstore, tuttavia WSATools semplifica l’installazione di qualsiasi applicazione che è possibile trovare online.

Ripristinando il backup, non solo le app saranno funzionanti, ma saranno anche utilizzabili come se fosse già stato effettuato l’accesso, grazie al backup dell’intera unità virtuale in cui è archiviato il sottosistema Windows per Android.

Oltre alla semplice installazione di app, WSATools ha aggiunto alcune funzionalità sin dal lancio, come l’installazione e l’abilitazione di ADB sul sottosistema Windows per Android, con l’obiettivo di semplificare le cose per gli utenti che potrebbero non avere familiarità con la scena dello sviluppo Android.

Al momento non abbiamo una data per il rilascio della versione 0.2.0 di WSATools che introduce i backup delle app Android, ma ci auguriamo che accadrà a breve.

Nel frattempo è possibile reperire l’app su Microsoft Store e utilizzarla per installare app Android se iscritti al programma Windows Insider.

