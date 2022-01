Il nuovo OnePlus 10 Pro è ad un passo dal debutto ufficiale. Il nuovo smartphone di OnePlus verrà svelato ufficialmente nel corso dei prossimi giorni per poi arrivare sul mercato nelle settimane successive (in Europa potrebbe arrivare soltanto entro la fine del primo trimestre del 2022) con l’obiettivo di diventare il nuovo riferimento del mercato Android. In attesa del debutto ufficiale, il nuovo OnePlus 10 Pro è protagonista oggi di un nuovo leak. L’insider @rsjadon01, infatti, ha appena diffuso alcune foto che ci mostrano, dal vivo, la parte posteriore del nuovo smartphone di OnePlus.

OnePlus 10 Pro: eccolo nelle prime foto dal vivo

Il nuovo OnePlus 10 Pro è protagonista delle news di oggi grazie alle due nuove foto che trovate nella galleria qui di sotto. Si tratta delle prime immagini reali del nuovo smartphone di OnePlus in arrivo nel corso delle prossime settime. Le due foto ci confermano quanto era già stato anticipato dai render apparsi online sul finire del 2021. Lo smartphone potrà contare su di particolare modulo per le fotocamere posteriori, caratterizzato dalla presenza di tre sensori fotografici e un flash LED. Il modulo è in netto contrasto con il resto della scocca posteriore su cui è presente anche il logo OnePlus.

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 10 Pro potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e su di un display OLED LTPO con risoluzione 2K e diagonale da 6.7 pollici. Il pannello presenterà un refresh rate di 120 Hz. Lo smartphone arriverà sul mercato con 12 GB di LPDDR5 RAM e 128/256GB di memoria interna di tipo UFS 3.1. Il modulo delle fotocamere posteriori, principale protagonista dele foto apparse online oggi, includerà tre sensori.

Il sensore fotografico principale sarà da 48 Megapixel e sarà supportato da un ultra-grandangolare da 50 Megapixel e da un teleobiettivo da 8 Megapixel con zoom ottico 3x. La camera frontale sarà, invece, da 32 Megapixel. A completare la scheda tecnica del nuovo OnePlus 10 Pro troveremo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W. Da notare, inoltre, che lo smartphone supporterà anche la ricarica wireless da 50 W. Lato software, ci sarà “di serie” Android 12.

La data di uscita è imminente

Il nuovo OnePlus 10 Pro è quasi pronto al debutto. Lo smartphone doveva essere ufficializzato il prossimo 5 di gennaio in occasione dell’apertura del CES 2022. OnePlus ha rinunciato all’evento ma i piani non dovrebbero cambiare più di tanto. Lo smartphone, infatti, sarà in vendita, in Cina, già dalla prossima settimana. Per quanto riguarda l’Europa, invece, bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Nel nostro mercato, il nuovo smartphone di OnePlus dovrebbe arrivare tra febbraio e marzo. Sull’effettiva data di uscita del nuovo OnePlus 10 Pro in Europa arriveranno, di certo, nuove conferme nei prossimi giorni. Ricordiamo che, salvo sorprese, non ci sarà (almeno per ora) il lancio del nuovo OnePlus 10. Almeno in questa fase iniziale, anche per questioni legate alla carenza di semiconduttori, OnePlus si concentrerà sulla variante Pro.