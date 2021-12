La settimana prossima Samsung Galaxy S21 FE sarà finalmente presentato ufficialmente dal colosso coreano, che negli ultimi mesi ha anche pensato di accantonare tale smartphone a causa dei problemi relativi alla carenza di componenti che da tempo affliggono il settore mobile.

Alla fine, tuttavia, il team di Samsung ha deciso di non volere rinunciare a Samsung Galaxy S21 FE e, così come avviene per ogni modello di fascia alta del produttore coreano, anche questo device potrà contare su un’ampia gamma di accessori ufficiali.

Le custodie ufficiali di Samsung Galaxy S21 FE

Nelle scorse ore sono emerse in Rete quelle che saranno le custodie ufficiali disponibili per gli utenti che decideranno di acquistare tale smartphone: in totale dovrebbero essere 15, spaziando tra varie colorazioni e tipologie.

Il modello Silicone Case sarà disponibile in nero, lavanda, oliva, bianco e rosso (dovrebbe essere il solo tipo di cover a offrire quest’ultima opzione cromatica).

La custodia Smart Clear View per Galaxy S21 FE sarà disponibile in nero, lavanda, oliva e bianco mentre quella Thin Strap sarà disponibile con cinturino da polso in blu navy, giallo, arancione o verde lime (la custodia in sé senza cinturino sembra essere trasparente).

Infine ci saranno anche due custodie trasparenti, ossia Transparent Case e Transparent Standing Case.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere lanciato in quattro colori (nero, lavanda, oliva e bianco), la cui disponibilità potrebbe variare a seconda dei mercati, sebbene al momento non sia possibile escludere che il colosso coreano abbia in serbo delle speciali edizioni destinate a Paesi selezionati.

La presentazione ufficiale è in programma per il 4 gennaio 2022 mentre lo smartphone dovrebbe essere disponibile nei negozi entro l’11 gennaio (ma è probabile che online possa essere acquistato anche prima).

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima settimana per scoprire tutte le caratteristiche di Samsung Galaxy S21 FE.