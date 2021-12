Cresce l’attesa in vista dell’evento di presentazione di Xiaomi in programma nel corso della giornata di domani 28 dicembre. L’azienda cinese si prepara a svelare i nuovi Xiaomi 12 ed una lunga serie di novità aggiuntive, tra cui troveremo il Mi Watch S1 ed una nuova variante dello Xiaomi Pad 5 Pro (o Mi Pad 5 Pro utilizzando la “vecchia” denominazione). In queste ore, è proprio la nuova versione del tablet top di gamma di casa Xiaomi ad essere al centro delle indiscrezioni con nuove informazioni che ci anticipano le novità che l’azienda presenterà nel corso dell’evento di domani. Ecco tutti i dettagli:

Xiaomi Pad 5 Pro: nuova versione in arrivo

C’è una nuova variante dello Xiaomi Pad 5 Pro in arrivo tra i tanti nuovi dispositivi che l’azienda presenterà nel corso dell’evento di domani, 28 dicembre, in Cina. Oltre ai nuovi smartphone top di gamma della serie Xiaomi 12, infatti, è prevista anche un’espansione della gamma del tablet di riferimento di casa Xiaomi. Secondo le prime informazioni, apparse online in queste ore, questa nuova variante dovrebbe riprendere quasi integralmente il comparto tecnico delle versioni attualmente sul mercato proponendo però più RAM.

La gamma Xiaomi Pad 5 Pro, infatti, si prepara a registrare il debutto di una ancora inedita variante Wi-Fi con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno che andrà ad affiancarsi alle versioni con 6 GB di RAM e, rispettivamente, 128 o 256 GB di memoria d’archiviazione. In Cina, una variante da 8 GB di RAM del tablet di Xiaomi già esiste ma è dotata del supporto Wi-Fi + 4G/5G. La nuova versione, quindi, andrà a colmare un vuoto nella gamma permettendo di accedere al tablet da 8 GB di RAM ad un prezzo più basso grazie all’assenza del supporto al 5G.

Può sembrare una banalità ma un piccolo taglio di prezzo, in un mercato altamente competitivo come quello cinese, può davvero fare la differenza garantendo una diffusione più ampia al tablet di Xiaomi. Le novità per il Pad 5 Pro non si limiteranno alla nuova configurazione 8/256 GB solo Wi-Fi. In arrivo, infatti, ci sarà una nuova variante cromatica che potrebbe essere proposta solo per alcune combinazioni di RAM e storage del tablet. Xiaomi, inoltre, dovrebbe presentare nuovi accessori per il tablet a partire da inedite tastiere cover, sempre più essenziali per massimizzare la produttività nell’utilizzo del tablet.

Ricordiamo che tutte le versioni dell’ottimo Xiaomi Pad 5 Pro, compreso la nuova in arrivo, possono contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 870 affiancato da un display da 11 pollici di diagonale con pannello LCD, risoluzione di 2560 x 1600 pixel e refresh rate di 120 Hz. La batteria è da 8.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Per tutti i dettagli sulla gamma di tablet di Xiaomi, l’appuntamento è fissato al 28 dicembre. Un eventuale debutto in Italia del tablet di casa Xiaomi, che per ora commercializza ufficialmente solo la variante “non Pro”, potrebbe avvenire ad inizio del prossimo anno.