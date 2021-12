Continuano a susseguirsi in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S21 FE, atteso nuovo smartphone del colosso coreano che, dopo alcuni rinvii, sarà presentato ufficialmente la prossima settimana in occasione del CES 2022 di Las Vegas.

Le ultime novità relative a tale device sono quelle riportate da OnLeaks su Twitter e che riguardano il presunto prezzo di Samsung Galaxy S21 FE, confermando quanto emerso già in precedenza: non si tratterà di un dispositivo economico e per molti potrebbe non avere senso puntare su tale telefono.

Anche in Francia Samsung Galaxy S21 FE sarà molto caro

Stando a quanto reso noto da OnLeaks, in Francia il nuovo smartphone di Samsung dovrebbe essere disponibile a partire dal 4 gennaio 2022 al prezzo di 759 euro (versione con 128 GB di memoria integrata) o 829 euro (versione con 256 GB di memoria integrata).

Nel caso in cui dovessero essere confermati tali prezzi, Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare ad essere più costoso di alcuni dei modelli della serie Samsung Galaxy S21 mentre quelli della serie Samsung Galaxy S22 (probabilmente lanciati a febbraio 2022) potrebbero essere non molto più cari.

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy S21 FE dovremmo trovare un display Dynamic AMOLED 2X da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 12 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Sarà interessante scoprire se lo smartphone arriverà anche nel nostro Paese e se sarà commercializzato soltanto da alcuni operatori o se, al contrario, sarà disponibile anche in versione no brand.

