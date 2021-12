Il Natale è passato ma questo non significa che non possiate aver bisogno di acquistare o regalare un nuovo smartphone Android o magari un PC. Sullo store ufficiale di HONOR sono disponibili nuovi coupon che permettono di risparmiare fino a 50 euro: scopriamo come fare.

Nuovi coupon per HONOR 50, HONOR 50 Lite e non solo

Il negozio online ufficiale di HONOR regala nuovi coupon sull’acquisto di alcuni dei suoi prodotti delle categorie smartphone e PC: più precisamente gli sconti riguardano HONOR 50, sia in versione 6-128 GB sia in quella 8-256 GB, HONOR 50 Lite e i due notebook HONOR Magicbook X14 e Magicbook X15. Ecco come ottenere i ribassi:

Per sfruttare i coupon vi basta digitarli all’interno del campo dedicato dopo aver aggiunto i prodotti corrispondenti al carrello: ricordatevi di utilizzarli prima di procedere con il pagamento. Per scoprire tutte le proposte HONOR a disposizione in questo momento sul sito ufficiale potete seguire il link qui in basso.

Tutte le offerte HONOR

