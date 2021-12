Nei giorni scorsi è emerso che il team di sviluppatori di WhatsApp è al lavoro su una nuova interfaccia per le chiamate vocali ma, a quanto pare, questa non è l’unica novità grafica che nel corso delle prossime settimane potrebbe essere implementata in tale popolare applicazione di messaggistica istantanea.

Stando a quanto apprendiamo, infatti, l’instancabile team di sviluppatori ha in programma di introdurre una pagina ridisegnata per le informazioni del contatto, così come ha già fatto del resto per quanto riguarda le informazioni degli account business.

Il seguente screenshot (proveniente da una versione beta dedicata ai dispositivi iOS) ci permette di farci un’idea delle modifiche che dovrebbero essere introdotte:

In pratica, gli sviluppatori dovrebbero puntare sul medesimo design già visto per la pagina delle informazioni sugli account business con in più una scorciatoia per le ricerche.

Questa nuova UI è stata avvistata in una beta di WhatsApp per i dispositivi iOS ma dovrebbe essere presto implementata pure in una beta per Android (anche se potrebbe perdere la scorciatoia per le ricerche). Purtroppo al momento non vi sono informazioni su quando ciò potrebbe accadere mentre prima di vederla in una versione stabile dell’applicazione ci sarà da attendere almeno qualche settimana.

Come scaricare le versioni beta di WhatsApp

Se desiderate provare le varie versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima le varie versioni di questa popolare applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

