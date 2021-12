Vodafone festeggia il Natale mettendo sotto l’albero di alcuni suoi clienti i Giga illimitati gratuiti, attivando automaticamente la promo “Giga illimitati” utilizzabile oggi 24 dicembre 2021 e domani 25 dicembre 2021 senza alcun costo aggiuntivo.

La promozione permette di navigare gratis e senza pensieri fino alle 23:59 del 25 dicembre 2021, dopodiché si disattiverà in automatico.

Vodafone attiva gratuitamente i Giga illimitati per il 24 e il 25 Dicembre

L’operatore sta avvisando i clienti consumer coinvolti nell’iniziativa tramite l’applicazione ufficiale e il suo assistente digitale Tobi. Il cliente Vodafone potrà utilizzare i Giga della promozione in tutta Italia per navigare su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it, inclusa la navigazione in hotspot.

Questa promozione natalizia tuttavia non concorre ad aumentare ulteriormente il proprio traffico dati utilizzabile in roaming in Unione Europea.

Per i già clienti che dispongono già di un’offerta Vodafone che include traffico dati illimitato, la notifica avvisa solo dell’iniziativa del buono di 10 euro in collaborazione con Chili.

Vale la pena ricordare che i Giga illimitati sono soggetti alle condizioni di uso corretto e lecito, come viene riportato nell’articolo 10 delle attuali Condizioni Generali di Contratto di Vodafone.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche di Vodafone, TIM, Iliad e WINDTRE: ecco quale scegliere