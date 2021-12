Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a “sfornare” nuove versioni beta per i dispositivi Android di questa popolara applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma, a conferma del costante impegno volto al suo miglioramento: l’ultima della serie è la versione 2.22.1.7.

Le novità della versione 2.22.1.7 di WhatsApp Beta per Android

Alcuni giorni fa, in occasione del rilascio della versione 2.22.1.1 di WhatsApp Beta per Android, ci siamo occupati di una nuova funzionalità a cui stanno lavorando gli sviluppatori per dare agli amministratori dei gruppi più poteri e cioè la possibilità di eliminare per tutti i partecipanti i messaggi in arrivo.

Ebbene, stando a quanto si apprende dalla versione 2.22.1.7, i lavori relativi a tale funzionalità proseguono e il seguente screenshot ci mostra una novità interessante: l’app dirà a tutti i partecipanti del gruppo chi ha cancellato un messaggio (cosa comoda nel caso in cui ci fossero diversi amministratori):

Ricordiamo che questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non è al momento disponibile nemmeno per gli utenti beta (il team di WhatsApp vuole assicurarsi che sia esente da bug prima di metterla a disposizione di una cerchia più ampia di persone).

Una cosa sembra certa: per vederla in una release stabile dell’applicazione ci sarà bisogno di avere pazienza sino al prossimo anno.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Chi desidera provare la versione 2.22.1.7 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google ha la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendosi al canale di beta testing (la pagina dedicata a tale programma può essere trovata seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima questa versione della popolare applicazione di messaggistica può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (la pagina dedicata può essere trovata seguendo questo link).

