Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy S21 FE, atteso nuovo smartphone del colosso coreano che, dopo diversi rinvii, sarà finalmente lanciato all’inizio di gennaio in occasione del CES 2021 di Las Vegas.

Un paio di giorni fa sono emersi quelli che dovrebbero essere i prezzi europei dello smartphone e una sostanziale conferma arriva dal sito irlandese del produttore coreano, sul quale sono state pubblicate le pagine dedicate alla vendita di Samsung Galaxy S21 FE (che sembrerebbe essere 20 euro più costoso che in Germania).

I prezzi ufficiali di Samsung Galaxy S21 FE in Irlanda

In particolare, stando al sito irlandese di Samsung, questi sarebbero i prezzi ufficiali del nuovo smartphone:

versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria integrata – 769 euro (qui trovate la pagina)

versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata – 839 euro (qui trovate la pagina)

Ovviamente in entrambi i casi lo smartphone non è disponibile per la spedizione e non vi sono indicazioni sulla possibile data di esordio ufficiale sul mercato.

Ricordiamo che, stando a quanto è emerso sino a questo momento, Samsung Galaxy S21 FE potrà contare su un display Dynamic AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 con supporto alla connettività 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo e una batteria da 4.500 mAh.

Dal punto di vista fotografico lo smartphone potrà fare affidamento su un sensore frontale da 32 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore, con sensore primario da 12 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte del produttore coreano per scoprire quali versioni di Samsung Galaxy S21 FE saranno disponibili in Italia e quale sarà il loro prezzo.