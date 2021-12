Google, oramai esperta nelle ricerche online, ha messo mano e aggiornato il metodo di ricerca delle app sul Play Store aggiungendo la possibilità di filtrare le ricerche.

Capita che, cercando un’applicazione sul Play Store, si possano trovare diverse versioni della stessa rendendo difficile capire immediatamente quale scaricare, soprattutto se si hanno più dispositivi hardware come orologi e TV. Fortunatamente Google ha deciso di mettere una pezza a tutto questo aggiungendo un filtro denominato “I tuoi dispositivi”.

Ora è possibile filtrare le ricerche per dispositivo

Per visualizzare questa schermata è necessario sia avere dei dispositivi Wear OS o Android TV collegati all’account, sia completare una ricerca di testo senza cliccare sulle app suggerite durante la digitazione, altrimenti si verrà indirizzati automaticamente all’applicazione selezionata. Una volta completata la ricerca, si vedrà una voce in alto a sinistra che, una volta cliccata, si espanderà e mostrerà le varie categorie di dispositivi collegati al nostro account Google. Dopo la possibilità di installare le app da remoto direttamente dallo smartphone, questa è un’altra comodità che non può che farci piacere.

Questa opzione viene abilitata lato server quindi non può essere forzata. Non si sa quando ha iniziato a essere implementata, ma se siete curiosi di scoprire se sul vostro smartphone è già disponibile, vi basterà cercare qualcosa sullo Store e vedere se vi apparirà.

Che ne pensate di questa novità? Fatecelo sapere con un commento.

