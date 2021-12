Torniamo a occuparci di OPPO Find N, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, presentato ufficialmente nei giorni scorsi dopo un lungo lavoro di progettazione.

Stando a quanto è emerso dall’evento di lancio, OPPO Find N sarà disponibile soltanto in tre colorazioni Black, White e Purple ma il produttore ha preso in considerazione anche altre varianti cromatiche.

Ecco tutti i possibili colori di OPPO Find N

In particolare, nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata la seguente immagine che ci mostra tutte le colorazioni pensate da OPPO per il suo primo smartphone pieghevole:

Pare che il produttore cinese abbia valutato anche delle varianti con parte della scocca ricoperta da pelle vegana o con particolari effetti visivi. Resta da capire se la decisione di lanciare soltanto le tre versioni annunciate (ossia Black, White e Purple) sia definitiva o se, al contrario, in futuro potranno arrivare ulteriori varianti.

Tra le principali caratteristiche di OPPO Find N spiccano un processore Qualcomm Snapdragon 888, un display primario interno da 7,1 pollici con risoluzione WUSXGA (1.792 × 1.920 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un display secondario esterno da 5,49 pollici con risoluzione Full HD+ (1.972 × 988 pixel), 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 256 GB o 512 GB di memoria integrata (con tecnologia UFS 3.1), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul lato, una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W) e ColorOS 12 su base Android 11.

Dal punto di vista fotografico lo smartphone di OPPO può contare su un sensore principale da 50 megapixel, uno ultra grandangolare da 16 megapixel e un teleobiettivo da 13 megapixel, oltre che su due fotocamere selfie da 32 megapixel (una per ogni display).

Se per l’esordio ufficiale in Cina c’è già una data (ossia il 23 dicembre 2021), al momento non vi sono invece informazioni per quanto riguarda la commercializzazione di OPPO Find N negli altri mercati e il possibile prezzo della variante internazionale.