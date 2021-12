MediaWorld lancia un nuovo volantino speciale che si concentra sui prodotti di un singolo marchio: si tratta dell’iniziativa Xiaomi Days, che vi permette di acquistare alcuni dispositivi a prezzi scontati sia online sia nei punti vendita aderenti.

Da MediaWorld sono arrivati gli Xiaomi Days: ecco le offerte

Gli Xiaomi Days sono disponibili da MediaWorld solo fino al 20 dicembre 2021 e propongono offerte sugli smartphone Android e su alcuni prodotti dell’ecosistema Xiaomi. Tra questi potete trovare lampadine smart, speaker Bluetooth, videocamere di sorveglianza e monopattini elettrici.

In generale sembra che le disponibilità online siano piuttosto limitate, quindi nel caso in cui non riusciate a trovare il prodotto sul sito vi consigliamo di fare un tentativo nel negozio più vicino a voi. Ecco le offerte degli Xiaomi Days di MediaWorld:

Se volete sfogliare il volantino degli Xiaomi Days di MediaWorld potete seguire questo link. Per scoprire tutte le offerte attualmente attive sul sito della catena non dovete fare altro che cliccare qui sotto.

