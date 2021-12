Il team di sviluppatori di WhatsApp è costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea attraverso l’intoduzione di sempre nuove funzionalità, una delle quali è stata annunciata proprio nelle scorse ore.

Ci riferiamo alla possibilità di riascoltare l’anteprima di un messaggio vocale prima di inviarlo al destinatario, in modo da evitare errori imbarazzanri o provare a capire se è chiaro il concetto che si voleva esprimere.

Si tratta di una funzione su cui il team di WhatsApp lavora ormai da parecchio tempo e che, a quanto pare, è finalmente pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD

— WhatsApp (@WhatsApp) December 14, 2021