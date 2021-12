Nonostante i recenti problemi affrontati da Instagram a causa delle critiche ricevute per quanto riguarda la salvaguardia della privacy dei suoi utenti, questo social network rimane uno dei più popolari e una conferma arriva dal nuovo prestigioso traguardo raggiunto dalla piattaforma.

Pare che nelle scorse settimane Instagram abbia superato quota 2 miliardi di utenti attivi su base mensile, risultato arrivato a distanza di poco più di tre anni dal raggiungimento di quota 1 miliardo di utenti su base mensile (avvenuto a giugno 2018).

In pratica, il popolare social network, nato nel 2010, ha impiegato otto anni per raggiungere il primo miliardo di utenti e soltanto tre per raddoppiare questo risultato e ciò a prescindere da una concorrenza sempre più agguerrita rappresentata da TikTok e dalle altre piattaforme.

Nuovo record per il settore delle app mobile

La pandemia di Coronavirus ha letteralmente stravolto le nostre vite, obbligandoci a cambiare abitudini e tra i settori che hanno beneficiato di questa nuova situazione vi è quello delle applicazioni mobile.

L’ennesima conferma in tal senso ci arriva da un nuovo report di App Annie, stando al quale nel 2021 la spesa globale su Google Play Store e App Store arriverà a 135 miliardi di dollari, con un deciso aumento rispetto ai 112 miliardi spesi nel corso del 2020.

Ma a crescere è stato anche il quantitativo di download, che alla fine del 2021 dovrebbe toccare quota 140 miliardi di app (10 miliardi in più rispetto al 2020), con una crescita del 20% in due anni.

E se vi state chiedendo quali siano le applicazioni più scaricate, la risposta è quelle dei vari servizi social e di streaming video.

Grandi numeri anche quelli fatti registrare dai giochi mobile, capaci di arrivare a quasi 90 miliardi di dollari spesi.

A dire dello staff di App Annie, tra le applicazioni che nel corso del prossimo anno dovrebbero fare registrare un notevole incremento per quanto riguarda le entrate vi sono quelle social, che potrebbero incassare fino a 9 miliardi di dollari (con un aumento di oltre l’80% rispetto al 2020).

Appuntamento al prossimo mese per il report conclusivo del 2021.