Xiaomi annuncia l’inaugurazione del secondo negozio in Puglia che aprirà le porte al pubblico in tempo per le imminenti festività natalizie. Si tratta del sesto Xiaomi Store aperto in Italia nel 2021 e con i 10 Xiaomi Corner inaugurati quest’anno l’azienda cinese annovera in totale 33 punti vendita aperti nel Bel Paese in appena tre anni e mezzo.

Un nuovo Xiaomi Store sta per aprire in provincia di Foggia

Il nuovo negozio di Xiaomi aprirà i battenti il 16 dicembre alle ore 10.30 presso il Centro Commerciale GrandApulia (Foggia) e per l’occasione l’azienda ha programmato per le ore 12.00 un evento riservato a un numero limitato di 30 persone che avranno modo di scoprire le migliori caratteristiche e funzionalità dell’ultima serie di smartphone Xiaomi 11T.

Inoltre, fino al 19 dicembre i fan del marchio potranno approfittare delle numerose promozioni per acquistare a prezzi vantaggiosi smartphone e prodotti Smart Life. Nello specifico la società lancerà una ghiotta offerta dedicata allo smartphone POCO M4 Pro 5G per un numero limitato di pezzi e fino a esaurimento scorte.

Il nuovo punto vendita Xiaomi occuperà un’area di 150 mq che sarà gestita da sei addetti pronti a supportare i clienti a tutto campo. Davide Lunardelli, capo del marketing di Xiaomi Italia, ha affermato che il 2021 è stato un anno straordinario per la società e che questa tendenza continuerà e si rafforzerà nel 2022.

Da non perdere: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica del mese