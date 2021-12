Quando si parla di personalizzazione Android e di launcher, sono in tanti a pensare subito a Nova Launcher, senza dubbio una delle soluzioni più popolari di questo tipo e che nelle scorse ore ha festeggiato il suo decimo compleanno.

Ebbene sì, sono trascorsi dieci anni dall’inizio dell’avventura di questo popolare launcher che ha aiutato milioni di utenti Android a personalizzare il proprio dispositivo e a renderlo il più vicino possibile alle rispettive preferenze personali.

A ricordare l’importante anniversario di Nova Launcher è stato lo stesso team di sviluppatori con un messaggio su Twitter:

Today is Nova’s 10th birthday!

We want to say THANK YOU to all of you, our awesome community, for making Nova what it is and for helping stick around for an incredible 10 years!

We look forward to being your launcher of choice for at least another 10 years! pic.twitter.com/Nng5qeT0kc

— Nova Launcher (@Nova_Launcher) December 13, 2021