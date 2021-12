Il debutto ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy S22 è ancora lontano. I prossimi top di gamma di casa Samsung, infatti, debutteranno ufficialmente nel corso del primo trimestre del 2022, probabilmente tra febbraio e marzo. In attesa dei primi dettagli ufficiali sui nuovi smartphone di Samsung, in queste ore sono emersi online alcuni presunti wallpaper ufficiali che dovrebbero essere proposti proprio dai Galaxy S22.

Secondo quanto rivelato dal magazine coreano Material IT, questi sette sfondi (che trovate allegati nella galleria qui di sotto) verranno utilizzati di default dai nuovi Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Al momento, come sottolinea anche la fonte, non ci sono informazioni che colleghino una specifica variante della gamma S22 ad uno dei vari wallpaper.

Molto probabilmente, sei di questi wallpaper saranno utilizzati come sfondo dello smartphone mentre uno, caratterizzato da un fumo con un gradiente cromatico, potrebbe essere utilizzato per la lockscreen degli smartphone. Alcuni sfondi, inoltre, potrebbero essere esclusivi per la variante Ultra del nuovo Samsung Galaxy S22. Per quanto riguarda il design, i wallpaper anticipano l’introduzione di una nuova evoluzione dell’Aurora Theme già utilizzato in passato da Samsung per i prodotti della linea Galaxy.

Da notare, inoltre, che, nelle versioni originali linkate in fonte, questi sfondi hanno risoluzione di 3088 x 3088 e 2340 x 2340 pixel. Potrebbe trattarsi di una conferma in merito alla presenza di un display QHD+ per Galaxy S22 Ultra e Full HD+ per Galaxy S22 e Galaxy S22+. Questo dettaglio tecnico è già emerso in diverse indiscrezioni delle ultime settimane. In attesa di maggiori dettagli ufficiali, vi lasciamo qui di seguito i wallpaper emersi oggi online.

Samsung Galaxy S22: il debutto tra meno di due mesi

Secondo le ultime informazioni, i nuovi Samsung Galaxy S22 dovrebbero debuttare tra circa due mesi. Samsung potrebbe, infatti, svelare i suoi nuovi top di gamma nel corso di un evento Unpacked dedicato ad inizio del prossimo mese di febbraio. In particolare, la data scelta dalla casa coreana per la presentazione della nuova famiglia S22 potrebbe essere quella del prossimo 8 febbraio. Qualche settimana prima, ad inizio gennaio 2022, ci sarà il debutto del nuovo Galaxy S21 FE, l’ultimo componente della gamma S21.

Nel corso delle prossime settimane dovrebbero arrivare nuove conferme in merito alla data di uscita dei nuovi Samsung Galaxy S22. Ricordiamo che sembra confermata la scelta di Samsung di puntare su di una famiglia di tre varianti. Le ultime indiscrezioni, ancora tutte da confermare, anticipano anche una possibile uscita di scena della versione Ultra che potrebbe essere rinominata in S22 Note. Maggiori dettagli arriveranno a breve.