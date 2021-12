Il Natale si avvicina e molti stanno ancora cercando il regalo ideale per familiari, amici o per se stessi, magari per avere un valido aiuto nelle faccende domestiche. Tra i brand più importanti in questo settore troviamo indubbiamente Tineco, produttore specializzato in prodotti di pulizia tecnologicamente avanzati.

L’intera gamma, o comunque i prodotti più interessanti e più richiesti sul mercato, è in offerta in questi giorni su Amazon, con sconti particolarmente allettanti e in grado di coprire budget diversi, da poco più di 100 euro fino a oltre 300 euro. Vediamo insieme i prodotti in offerta e i relativi sconti applicati.

I prodotti Tineco in offerta per Natale

Partiamo da Tineco A10 Dash, un aspirapolvere cordless economico mas allo stesso tempo decisamente completo. È infatti dotato di un motore da 300 W in grado di generare una forza aspirante di 17.000 Pa, più che sufficienti per pulire qualsiasi superficie e raccogliere ogni tipo di sporco. Ha una ricca dotazione di accessori, a partire dalla spazzola motorizzata multiuso con LED frontali per una migliore pulizia degli angoli più bui.

È in promozione su Amazon a 126,64 euro fino al 19 dicembre.

Si prosegue con Tineco A10 Hero, con motore da 350 W che gli permettono di avere una potenza di aspirazione di 105 AW con un vuoto di 17.000 Pa. La batteria garantisce fino a 25 minuti di autonomia, sufficienti quindi per pulire piccoli ambienti o per aiutare un aspirapolvere robot. Anche in questo caso la spazzola motorizzata dispone di LED per una migliore pulizia.

Potete acquistare Tineco A10 Hero su Amazon a 164 euro utilizzando il coupon presente nella pagina.

Tineco PWRHERO 11 è invece un modello versatile, pensato per pulire tutta la casa, grazie a un serbatoio molto capiente e a tre diverse modalità di aspirazione. Ricca anche la dotazione di accessori per raggiungere fessure, pulire materassi e cuscini e con un filtro in gradi di catturare oltre il 99% degli elementi più pericolosi.

Potete acquistarlo su Amazon a 180 euro applicando il coupon di 49 euro presente nella pagina.

Se il vostro budget, così come le vostre esigenze, è superiore ecco Tineco A11 Master che con il suo motore da 450 W può generare una forza di 120 AW raggiungendo i 22.000 Pa di aspirazione. L’autonomia è decisamente elevata grazie alle due batterie da 2.000 mAh rimovibili che permettono di raggiungere i 50 minuti di autonomia, davvero ottimo.

Tineco A11 Master è in offerta su Amazon a 251,30 euro invece di 389 euro.

Leggermente meno costoso, e con un look davvero accattivante e una migliore autonomia, ecco Tineco Pure One X che con una batteria da 2.500 mAh riesce a garantire 70 minuti di autonomia per pulire anche ambienti di grandi dimensioni prima di dover ricorrere a una ricarica. Questo grazie al sistema automatico di controllo della potenza, che si adatta allo sporco rilevato, davvero straordinario.

È in offerta su Amazon a 188,30 euro invece di 289 euro.

Se volete potenza da vendere e nessun compromesso la soluzione perfetta è Tineco Pure One S12, con motore da 500W in grado di generare una potenza di aspirazione di 145 AW e 22.000 Pa, per pulire in maniera agevole qualsiasi tipo di superficie. Dispone di uno schermo nella parte superiore con controlli touch, regolazione automatica della potenza e oltre 50 minuti di autonomia. E con la batteria rimovibile è un gioco da ragazzi aumentarne la capacità.

Tineco Pure One S12 è in offerta su Amazon a 370 euro invece di 459 euro applicando il coupon da 89 euro presente nella pagina.

Tineco non produce solamente aspirapolvere senza filo ma anche lavapavimenti, in gradi di aspirare e lavare allo stesso tempo. Il modello base. Tineco iFLOOR3, pesa meno di 4,5 Kg, è dotato di uno schermo per controllare la potenza di aspirazione e di due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca, per lavare al meglio il pavimento.

Grazie al coupon da 30 euro presente nella pagina potete avere Tineco iFloor3 su Amazon a 269 euro invece di 329 euro.

Chiudiamo questa carrellata di offerte con Tineco FLOOR ONE S3, il top di gamma del produttore, con la possibilità di collegarlo a uno smartphone Android per avere informazioni dettagliaste sul funzionamento. Dispone di uno schermo LED per visualizzare i parametri di funzionamento, adatta automaticamente la potenza in base allo sporco rilevato e si pulisce da solo, tramite una procedura attivabile con un pulsante, per evitarvi ulteriore lavoro.

Tineco FLOOR ONE S3 è in offerta speciale su Amazon a 339 euro invece di 399 euro applicando il coupon da 60 euro presente nella pagina.

Informazione Pubblicitaria