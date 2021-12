Il team di sviluppatori di Google dedicato a YouTube Music continua a lavorare duramente al miglioramento di questa applicazione e tra le nuove funzionalità in arrivo vi è anche quella che consente agli utenti di salvare l’attuale fila di brani in attesa come playlist.

Se questa funzionalità vi sembra familiare, ciò è perchè ha avuto origine in Play Music e senza dubbio potrebbe essere accolta con grande favora da tanti utenti, in quanto nel complesso rende più semplice riprendere dal punto in cui si era lasciato.

Su YouTube Music è in arrivo una nuova comoda funzione

La versione di YouTube Music prevede l’aggiunta di brani o album alla propria coda e l’apertura della scheda dei brani in arrivo dalla schermata In riproduzione rivela un nuovo pulsante “Salva”.

Una volta premuto su tale tasto, si ottiene l’interfaccia standard per aggiungere alla playlist, dalla quale è possibile scegliere se crearne una nuova o se includere i brani in una playlist già esistente.

Non è chiaro al momento se questa nuova feature potrà essere sfruttata anche nelle code radio derivate da singoli brani, il che sarebbe probabilmente molto apprezzato dagli utenti, in quanto YouTube Music crea occasionalmente dei mix piuttosto piacevoli da ascoltare e che fino ad ora si sono rivelati difficili da salvare manualmente.

Ecco una breve dimostrazione pratica della nuova funzione di YouTube Music:

La possibilità di salvare le code come playlist non è ancora ampiamente disponibile per tutti gli abbonati a YouTube Music, in quanto ha iniziato a essere implementata giovedì per una ristretta cerchia di utenti Android che hanno ricevuto l’aggiornamento lato server.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima le ultime novità studiate dal team di YouTube Music, potete installare le versioni che man mano vengono rilasciate scaricandole da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata). L’app per Android è anche diponibile nel Google Play Store: