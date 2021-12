Passato il mese di novembre, caratterizzato dalle migliaia di offerte del Black Friday, si avvicinano le festività natalizie e per molti è già tempo di pensare ai regali per amici, parenti e familiari. Gshopper, store online che opera prevalentemente con i magazzini sul territorio europeo, ci viene ancora una volta in soccorso con tantissime idee regalo, sia per piccoli pensieri sia per acquisti più impegnativi.

Sia che abbiate un budget ridotto, sia che possiate spendere una cifra più significativa per una persona particolarmente cara, su Gshopper troverete sicuramente quello che fa al vostro caso. Tra le centinaia di offerte ne abbiamo selezionate alcune di particolarmente interessanti e allo stesso tempo utili, in varie fasce di prezzo per soddisfare le esigenze di ognuno.

Tante idee regalo su Gshopper

Direttamente da Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi, arriva il macinapepe elettrico Huohou, che grazie a un coupon è proposto a un prezzo molto contenuto, tale da renderlo ideale come regalo non impegnativo. Si tratta di un pensiero indicato per i buongustai, che preferiscono macinare il pepe, ma anche il sale o altre spezie, solo al momento del bisogno, per gustarne appieno il sapore.

Il dispositivo Huohou è dotato di cinque modalità per regolare la macinatura, da fine a grossolana, con una batteria ricaricabile che ne garantisce il funzionamento per circa 30 minuti, sufficienti dunque per parecchie macinature. È inoltre presente un LED posizionato all’interno dello scomparto contenente la spezia da macinare, per sapere sempre il quantitativo residuo. Potete acquistarlo su Gshopper a 19,99 euro utilizzando il coupon E77A564DF7.

Un’altra idea regalo molto utile, soprattutto in questo periodo nel quale molte persone lavorano da casa a causa dell’emergenza sanitaria, è una sedia ergonomica. Spesso infatti ci si ritrova a stare otto ore su una normale sedia, senza pensare alle conseguenze per la schiena o per il corpo. Su Gshopper trovate in promozione la sedia ZENEZ, perfetta anche per chi ama passare qualche ora a giocare con computer o console.

Lo schienale può essere reclinato fino a 180 gradi, per schiacciare un pisolino e sono presenti due cuscini per migliorare il supporto lombare e quello cervicale, così da assicurare il massimo comfort durante l’utilizzo. Potete acquistare la sedia da gaming ZENEZ su Gshopper a 75,99 euro con il codice 7E74389651.



Ottimo prezzo anche per l’aspirapolvere robot Midea M7 Pro, dal prezzo leggermente più impegnativo ma ideale per chi ha poco tempo da dedicare alle pulizie di casa. Con il suo sistema di navigazione laser, il motore Nidec BLDC da 4.000 Pa e la possibilità di controllarne il funzionamento tramite lo smartphone per programmare le pulizie di casa.

La batteria da 5.200 mAh garantisce fino a tre ore di funzionamento prima della ricarica e nella parte inferiore è possibile installare un sistema a doppio mop vibrante per migliorare la pulizia del pavimento. Potete acquistarlo su Gshopper a 209 euro invece di 399 euro con il codice 92DA79B6C6.

Altrettanto interessante è la promozione per l’acquisto combinato di POCO X3 Pro, lo smartphone più venduto dello scorso Black Friday, proposto nella versione 8-256 GB in abbinamento a Xiaomi Mi Smart Band 6. Si tratta quindi di due best seller che rappresentano un’idea regalo sia per una singola persona sia per due persone.

Grazie alla strepitosa promozione di Gshopper, e utilizzando il coupon 8175B2A4D3, potrete risparmiare ben 100 euro sul prezzo di acquisto combinato. Potete quindi acquistare POCO X3 Pro 8-256 GB e Xiaomi Mi Smart Band 6 a 246 euro invece di 346 euro, davvero un ottimo affare.

Chiudiamo con Roborock S5 Max, campione di vendite del Black Friday, che può essere acquistato su eBay attraverso l’account di Gshopper sulla piattaforma di e-commerce a un ottimo prezzo. Si tratta di uno dei migliori aspirapolvere presenti sul mercato, con un software completo e affidabile, una elevata autonomia e una grande forza di aspirazione.

Grazie alla promozione natalizia Roborock S5 Max è scontato di ben 90 euro rispetto al prezzo di listino. Potete quindi acquistarlo su eBay a soli 299 euro con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto del 5% utilizzando l’app di eBay e inserendo il codice sconto XMASAPP21, per pagarlo 284,05 euro.

Per tutte le altre offerte natalizie messe a punto da Gshopper vi rimandiamo alla pagina speciale dedicata al Natale, raggiungibile a questo indirizzo.

Informazione Pubblicitaria