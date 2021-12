Netflix ha lanciato il suo servizio di videogiochi lo scorso mese e sembra che ci stia prendendo gusto, gli abbonati al noto servizio di streaming possono infatti, tramite l’applicazione, essere reindirizzati al Play Store e scaricare i giochi offerti dal colosso. Ricordiamo che tutti i titoli sono privi di acquisti in app e pubblicità, oltre alla serie di Stranger Things è stato da poco resuscitato dall’oblio il titolo di Gameloft Asphalt Xtreme.

Vediamo insieme quali sono i nuovi titoli disponibili

Dominoes Cafè

Knittens

Wonderputt Forever

Come potrete notare, anche dall’ immagine qui sopra, non si tratta di giochi di chissà quale spessore, nulla che potrebbe invogliare gli utenti non ancora abbonati a sottoscrivere uno dei piani proposti da Netflix per poter accedere a questi titoli; si tratta in sostanza dei classici casual games di cui il Play Store è pieno, ma ribadiamo, senza pubblicità né acquisti in app.

Qualora non foste abbonati a Netflix, ma per qualche strano motivo voleste a tutti i costi provare questi titoli, potete approfittare delle nuove carte regalo Neflix.