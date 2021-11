Il team di sviluppatori di WhatsApp rilascia nuove versioni beta di questo popolare servizio di messaggistica istantanea quasi ogni giorno e gli utenti che decidono di installarle devono essere pronti ad affrontare anche dei problemi più o meno rilevanti, inclusi dei crash dell’applicazione.

Ad esempio, la scorsa settimana il team di WhatsApp ha rilasciato due versioni che introducono dei bug critici, la build 2.21.24.11 per Android e la build 2.21.240.14 per iOS: con la prima l’applicazione continua a crashare per alcuni utenti che hanno uno smartphone con Android 12 mentre con la seconda la chiusura dell’app si verifica dopo un cambio di stato o l’invio di un messaggio in una chat di gruppo.

Come risolvere se WhatsApp Beta crasha

Gli utenti Android che si trovano ad affrontare una build con evidenti e gravi problemi possono disinstallarla manualmente e procedere all’installazione di una release meno recente (da scaricare da APK Mirror) ma è necessario un backup per ripristinare la cronologia chat.

Nel caso in cui non si disponga di un backup, è anche possibile fare il downgrade di WhatsApp senza perdere i dati dell’app (e senza i permessi di root) usando Debug Android Bridge di Android 10 (o versione superiore). Ecco come fare:

abilitare il debug USB dalle Impostazioni del telefono, andando nella sezione Opzioni sviluppatore (se questa impostazione non è visibile, deve essere abilitata toccando “Numero build” 7 volte nella sezione “Informazioni sul telefono”)

collegare lo smartphone Android al computer tramite USB

scaricare gli strumenti adb ed estrarre il file zip in una qualsiasi cartella sul PC, nella quale va anche inserito il file APK della versione precedente di WhatsApp scaricato da APKMirror

rinominare l’APK scaricato in app.apk per semplificare la procedura

in questa stessa cartella fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare “Apri in Windows Terminal”

digitare “adb devices” per verificare se il dispositivo è connesso, quindi per eseguire il downgrade di WhatsApp digitare il comando adb push app.apk /data/local/tmp/app.apk e il comando adb shell pm install -r -d /data/local/tmp/app.apk

Ovviamente è molto più semplice (e, pertanto, consigliato) eseguire il backup della cronologia delle chat prima di installare un nuovo aggiornamento beta.

Come provare le versioni beta dell’app

Chi vuole provare in anteprima le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi Android può farlo attraverso il Play Store, iscrivendosi al relativo canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).