Logitech è senza ombra di dubbio una tra le migliori aziende hi-tech sul panorama internazionale, e le sue tastiere Bluetooth sono amate da milioni di utenti in tutto il mondo per la loro qualità costruttiva e le funzionalità aggiuntive soprattutto in relazione al supporto multi-dispositivo.

Logitech K380 e K480 in offerta su Amazon

Se siete alla ricerca di una comoda tastiera Bluetooth per il vostro computer, Mac o PC è indifferente, in queste ore l’ottima tastiera Logitech K380 è in offerta su Amazon al prezzo di 29,99 euro invece di 46,99 euro. È possibile utilizzare la periferica su tre dispositivi differenti tramite la tecnologia Easy-Switch, con tanto di tasti funzione adatti a Windows e macOS e i classici tasti concavi per una digitazione rapida, precisa e poco rumorosa.

Acquista Logitech K380 in offerta

Venendo all’offerta della tastiera Logitech K480 su Amazon, anche in questo caso si tratta di una periferica ideale per chi si trova spesso a digitare su diversi dispositivi (computer, tablet, smartphone) con sistemi operativi differenti (macOS, Windows, Android e iOS). In questo caso il design è meno compatto rispetto al modello K380 ma per un buon motivo: una basetta integrata nella porzione alta della tastiera per posizionare il telefono o il tablet nell’angolazione ideale per leggere e digitare.

La tastiera è in offerta a 31,99 euro invece di 51,99 euro.

Acquista Logitech K480 in offerta

