Nonostante Black Friday e Cyber Monday siano ormai passati, continuano le offerte eBay dei Cyber edays: gli sconti sono validi fino al 5 dicembre 2021, salvo esaurimento scorte, e toccano anche tanti modelli di smartphone Android. Acquistando tramite l’app c’è inoltre una sorpresa extra.

Le offerte Android dei Cyber edays eBay fino al 5 dicembre 2021

Le offerte dei Cyber edays di eBay si spingono fino a ribassi del 70% e riguardano ancora tantissimi prodotti tech, tra i quali spiccano diversi smartphone Android. Ai prezzi che stiamo per indicarvi è possibile togliere un ulteriore 5% acquistando attraverso l’app per dispositivi mobili: basta digitare il coupon XMASAPP21 all’interno del campo dedicato (sconto massimo di 50 euro, spesa minima di 20 euro, scadenza 5 dicembre).

Ecco le offerte eBay disponibili sugli smartphone Android:

Per scoprire tutte le offerte dei Cyber edays eBay, che toccano tanti altri prodotti fino al 5 dicembre 2021, potete seguire il link qui in basso. In fondo potete invece trovare la nostra selezione di sconti di queste ultime ore di Cyber Monday.

Offerte Cyber edays eBay

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Offerte per categoria