Dopo quanto emerso per Samsung Galaxy A13, Galaxy A33, Galaxy A53 e Galaxy A73, oggi trapelano i primi dettagli sull’ultimo esponente della gamma al quale Samsung sta lavorando dietro le quinte.

Samsung Galaxy A22 si è rivelato uno smartphone di successo e quindi nel 2022 non potrà mancare il legittimo successore.

Ecco le prime specifiche di Samsung Galaxy A23

Samsung sta lavorando sia su una versione 4G che su una variante 5G del dispositivo e come Samsung Galaxy A13, Galaxy A23 offrirà una fotocamera con un sensore da 50 MP.

Al momento sono ancora pochi i dettagli noti di Samsung Galaxy A23, ma con buone probabilità il dispositivo sarà alimentato da una batteria da 5000 mAh, come Galaxy A13 e A33.

Per quanto riguarda il rilascio, Samsung Galaxy A33 e Galaxy A53 potrebbero vedere la luce per primi e Samsung Galaxy A23 non seguirà fino alla fine dell’anno, come accaduto per Samsung Galaxy A32 e Galaxy A52 nel 2021.

Resta inoltre da scoprire quali mercati riceveranno le varianti 4G e 5G di Samsung Galaxy A23. Gran parte della pianificazione dipenderà probabilmente dalla situazione del mercato globale dei chip che continuerà a dimostrarsi complesso nel 2022.

In copertina: Samsung Galaxy A22

